«بروح المدرسة 4 أيام وبحلم بكشك».. «الدستور» تلتقي ملك نجلة بائع مناديل بني سويف

قالت ملك أحمد حلمى 8 سنوات نجلة عم أحمد، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قصتهما أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، يبيعان المناديل بالشارع في برد الشتاء القارس، إنها تجلس برفقة والدها أثناء بيع المناديل يوميا.وأوضحت ملك لـ"الدستور" أنها تذهب إلى المدرسة 4 أيام يوميا وأنها بالصف الثالث الابتدائي وتحلم بأن يكون لها كشك تقوم بالبيع فيه.وكانت "الدستور" قد التقت بـ"عم أحمد" للتعرف على حالته، وأوضح أنه بعد الانتهاء من البيع ينام داخل نفق محطة هربا من برد الشتاء، مطالبًا بمساعدته في توفير فرصة عمل له من أجل طفلته، بدلا من مساعدته ماديا، وأنه حريص على تعليمها وذهابها إلى المدرسة يوم في الأسبوع.وقال "عم أحمد": "طلب مني أحد الشباب تصويري عشان ينشرها على الإنترنت وقالي إنه هيساعدني، وبعدها فوجئت بتليفونات كثيرة، لكن أنا كل اللي بطلبه سكن أعيش فيه أنا وبنتي، معيشة كريمة".وأوضح "عم أحمد" في حديثه مع "الدستور" أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصلت معه لمساعدته، ووعدوه بالوصول إليه للوقوف على حالته ومتطلباته.