المدعية العامة للجنائية الدولية تطالب بتحقيق شامل في الصراع بنيجيريا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، إنها ستطلب إجراء تحقيق شامل في مزاعم ارتكاب جماعة "بوكو حرام" المتشددة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في نيجيريا.وأضافت، في بيانها، أن مكتبها أكمل مراجعة مبدئية وخلص إلى وجود "أسس معقولة للاعتقاد" بأن بوكو حرام والجماعات التي تشعبت منها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أنه يجب أن يوافق قضاة المحكمة على الطلب لفتح تحقيق.وكان مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، قتلوا ما لا يقل عن 110 من المزارعين نهاية نوفمبر الماضي في شمال شرقي نيجيريا.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إدوارد كالون، منسق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لنيجيريا، قوله: "وصل المسلحون بعد ظهر اليوم على دراجات نارية إلى الحقول، وقتلوا ما لا يقل عن 110 أشخاص".