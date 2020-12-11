واشنطن: إيران لم تظهر تغييرًا فى سلوكها

قال المبعوث الأمريكي لإيران، إليوت أبرامز، اليوم الجمعة، إن إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها، وفق قناة العربية.وأضاف المبعوث الأمريكي: "واثقون من قدرة الإيرانيين على بلوغ الحرية التي يسعون إليها"، متابعًا: "مشكلتنا مع النظام ونحن إلى جانب الشعب الإيراني".واستكمل: "نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح"، لافتًا إلى أن هدفنا التوصل لاتفاق أفضل.