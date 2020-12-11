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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: إيران لم تظهر تغييرًا فى سلوكها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:18 م
إليوت أبرامز
إليوت أبرامز
منار أحمد
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قال المبعوث الأمريكي لإيران، إليوت أبرامز، اليوم الجمعة، إن إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها، وفق قناة العربية.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "واثقون من قدرة الإيرانيين على بلوغ الحرية التي يسعون إليها"، متابعًا: "مشكلتنا مع النظام ونحن إلى جانب الشعب الإيراني".

واستكمل: "نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح"، لافتًا إلى أن هدفنا التوصل لاتفاق أفضل.

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