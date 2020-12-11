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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: قرار السيسي بتوزيع لقاح كورونا مجانًا «قرار عظيم»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:16 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته إلى وزارة الصحة بتوزيع لقاح كورونا مجانا على المصريين، قرار عظيم من قيادة حكيمة تعلم تماما ضرورة التعافي من الفيروس قريبا والسيطرة عليه تماما مع دخول فصل الشتاء، موضحا أن الرئيس لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانا.

وأشار محسن في بيان له اليوم، إلى الاستجابة السريعة من جانب وزارة الصحة والتي أعلنت أن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر مؤخرا، ستحصل عليه الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذا اللقاح الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة مما يجعله خيارات طبيا وصحيا ناجعا لمواجهة الوباء.

وأضاف نائب بني سويف أنه وفق بيان وزارة الصحة، فإن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، والعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى، مشيرا إلى أن مصر ستبقى رائدة وأن قرار توزيع لقاح كورونا مجانا قرارا إنسانيا وصحيا عظيما ينبغي أن يحييه الجميع.

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