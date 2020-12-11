أمريكا تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلادنا تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن ذلك القرار يهدف لتهديد المجتمع الدولي، حسبما نقلت قناة "العربية".وأضاف بومبيو أنه في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير، مؤكدا أنها لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب، فإنها عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.