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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلب التحريات حول مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:15 م
مشاجرة
مشاجرة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة مينا البصل، بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بمنطقة الورديان، تسببت في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة الورديان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المنطقة، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل شخص إثر طعنة نافذة في جسده.

تم عمل كمين وألقي القبض على 3 متهمين أشقاء، عقب المشاجرة، أحدهما بلطجي مسجل خطر، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في محيط الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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