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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط كمية من السجائر غير الخالصة الضرائب بجمارك الإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:35 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بجمارك الإسكندرية، من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية لدي أحد المحلات بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام أحد المحلات بالإسكندرية ببيع وعرض سجائر أجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وتشكيل لجنة وبالتفتيش ما أسفر عن ضبط ٤٢٥٠ قاروصة بإجمالي ٤٢٥٠٠ علبة سجائر أجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة مليون و530 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٠ مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.

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