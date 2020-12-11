تضامن «بني سويف»: نقل عم أحمد بائع المناديل وطفلته لمركز استضافة المرأة

قالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، اليوم الجمعة، إنها كلفت مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز ببا بالانتقال إلى قرية بنى حمد التابعة لدائرة المركز، للقاء بائع المناديل للقاء أحمد حلمى يبلغ من العمر 55 عاما ونجلته ملك 8 سنوات طالبة بالصف الثالث الابتدائي.وتعود القصة لتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ببني سويف قصة عم أحمد وابنته أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيعهما المناديل بالشارع في برد الشتاء القارس.وأوضحت أبو زيد لـ"الدستور" أنه سيتم نقل أحمد حلمى وطفلته إلى مركز استضافة المرأة بحى مقبل بمدينة بنى سويف وسيتم نقله صباح غدٍ إلى وظيفة له بعد توفيرها براتب شهرى 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مساعدة عاجلة له من التكافل الاجتماعي لحين الانتهاء من إجراءات عمل معاش تكافل وكرامة له.