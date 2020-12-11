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مصر

مصادر حكومية: الوفد العراقي يزور مصر لتفعيل الاتفاقيات الأخيرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:50 م
وزير التخطيط العراقي
وزير التخطيط العراقي
محمد إبراهيم
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يختتم الوفد الوزاري العراقي غدا زيارته الرسمية لمصر التي بدأت قبل ثلاثة أيام، برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد نجم البتال، وعضوية المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بدولة العراق، وسها نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووزراء الصحة والتجارة والصناعة، بعد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم المصريين، في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020، برئاسة رئيسا وزراء مصر والعراق.

ونفى مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لـ«الدستور» انعقاد اجتماع للجنة العليا مصر والعراق خلال هذه الزيارة، حيث إن الانعقاد الأخير لها لم يتعد الشهر، وخرجت عنه اتفاقيات تاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة الوزارية للوفد العراقي الحالي إنما تأتي لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت، من خلال لقاءات ثنائية بين وزراء البلدين وزيارة عدد من المشروعات.

وفي تصريح لها أمس، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن التجربة المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير في وقت قياسي، وأن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.

كما استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيدة سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الاعمال على إقامة مشروعات مشتركة.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء اليوم، تم خلال اللقاء استعراض التجربة المصرية في تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتباحث حول تبادل الخبرات الفنية بين هيئتي الاستثمار في البلدين في هذا الشأن.

ورحب المستشار محمد عبد الوهاب بالتعاون المشترك والمستمر مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق معربًا عن استعداد الهيئة لتدريب عدد من الكوادر العراقية في مصر على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

كما أكد على ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

وشملت الزيارة التعرف على الخدمات المقدمة للشركات من قبل مركز خدمات المستثمرين الرئيسي، فضلا عن تفقد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وزيارة عدد من المشروعات بها والتعرف على آليات سير العمل داخل المنطقة.

وفي نهاية الزيارة أشادت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بالتجربة المصرية، وما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الحفاظ على المشروعات القائمة في ظل جائحة فيروس كورونا والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشف مصدر حكومي عراقي ان الوفد سيركز على تفعيل 7 اتفاقيات تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلًا عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرًا.

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