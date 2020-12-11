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تقارير ومتابعات

بعد استجابة السيسي لها.. كفيفة سيناء لـ«الدستور»: الرئيس سند المحتاجين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:55 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية للشابة ميزار عبدالله- من ذوي القدرات الخاصة تعاني من إعاقة بصرية- مقيمة بمدينة العريش في شمال سيناء، فى استجابة سريعة لمناشدات ممثلى المجتمع المدني.. من جانبها، أجرت وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا لدراسة الحالة، وثبت استحقاقها للحصول على الوحدة السكنية.

فيما تواصل «الدستور» مع ميزار- خريجة كلية التربية رياض أطفال- التى قالت إنها سعيدة للغاية بتوفير وحدة سكنية لها هى وزوجها، مضيفة: «شرف لى أن الرئيس سمع صوتى، ودائمًا هو سند المحتاجين وجابر للخواطر».

وأضافت ميزار أنها علمت باستحقاقها الوحدة السكنية من خلال لجنة ذهبت إليها اليوم من المحافظة، مقدمة الشكر أيضًا لمحافظ شمال سيناء على استجابته واهتمامه.

وأشارت إلى أنها قدمت هذه المناشدة للرئيس نظرا لأنها لا تملك مصروفات للإيجار أو شراء سكن، بالإضافة إلى أنها كفيفة لا تستطيع الانتقال من مكان إلى آخر، واختتمت قائلة: «لذلك فأنا سعيدة جدًا لاستجابة الرئيس لي».

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