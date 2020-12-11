رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بمغاغة بالمنيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:44 م
إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
المنيا ـ على حسين
طباعة
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية آبا التابعة للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

قال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن حملة لإزالة التعديات بإشراف محمد أنور رئيس الوحدة المحلية لقرية آبا، وبمتابعة ومرور فنيي التنظيم بالقرية، قامت بإزالة تعدٍ على الرقعة الزراعية من أحد المواطنين، وتم إزالة السور المبني بالبلوك من المهد على نفقة المخالف، واتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها ضد المخالف.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والحرص والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة أي انتهاك لها من المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة في هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

هزة أرضية غرب مدينة 6 أكتوبر

الصور

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد دافئ والعظمى في القاهرة 24

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
المزيد

الثقافة

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»

الإثنين.. منصورة عزالدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو