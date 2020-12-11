إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بمغاغة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية آبا التابعة للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.قال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن حملة لإزالة التعديات بإشراف محمد أنور رئيس الوحدة المحلية لقرية آبا، وبمتابعة ومرور فنيي التنظيم بالقرية، قامت بإزالة تعدٍ على الرقعة الزراعية من أحد المواطنين، وتم إزالة السور المبني بالبلوك من المهد على نفقة المخالف، واتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها ضد المخالف.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والحرص والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة أي انتهاك لها من المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة في هذا الصدد.