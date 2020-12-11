السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»



وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، منسق مبادرة زفاف العروسين ميزار عبدالله على وأيمن رمضان سعيد، إن الاحتفالات انطلقت قبل أيام بعقد القران فى ديوان المحافظة بحضور وشهادة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وانتهت بحفل زفاف انتهت مراسمه قبل قليل بحديقة المساعيد على شاطئ العريش برعاية المحافظ الذى كلف مندوبًا عنه بالحضور.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء، وهى من ذوى القدرات الخاصة وتعانى إعاقة بصرية، وذلك فى استجابة سريعة من الرئيس لمناشدات ممثلى المجتمع المدنى.وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة، وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.واحتفل عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء بزفاف عروس من أصحاب البصيرة، فى قاعة الأفراح بمشروع تشغيل الشباب بالمساعيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالعريش.