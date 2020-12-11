درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا

• تمارين اكتشاف العيوب:

• الوقوف بزاوية:

• الميل للأمام:

• زاوية جانبية للوجه:

• الوقوف بالوسط:

• درة مثال للموديل:

• مني زكي:

• زينب غريب:

انتهت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢ وعلق الكثير من الجمهور على وقفات النجوم وطريقة تصويرهم على السجادة الحمراء بأنها لم تكن بالشكل المطلوب أو بمعنى آخر يحتاجون للتدريب.وواجه البعض مشاكل عند تصويرهم من ناحية اختيار الزاوية أو ظهور بعض العيوب في أجسامهم أو في وجوههم، مما يجعلهم الأقل حظا فى التصوير، ويمنعهم ذلك من تسجيل أفضل لحظاتهم.تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الاتيكيت منة فتحي، وتعطي بعض النصائح عند التصوير.يفضل أن يقوم الشخص قبل التصوير بعمل اختبار لنفسه ولعيوبه مثل بروز الأسنان أو الأنف الكبيرة في الوجه أو الكرش أو الصدر الكبير أو المؤخرة الكبيرة، من خلال الوقوف أمام المرآة بكل الأوضاع، ثم ملاحظة العيوب التي يمكن أن تزعجه أثناء التصوير، لأن المرآة تلعب نفس دور عدسة الكاميرا.إذا كانت المشكلة بالنسبة للبعض زيادة الوزن التى تظهر مضاعفة فى الصور، يمكن للشخص أن يقف بزاوية أثناء التصوير حتى يقلل من عرض جسمه.إذا كان حجم منطقة الصدر عند بعض السيدات كبير يمكن الوقوف فى وضع مائل إلى الأمام، مع انقباض الكتفين.إذا كان الشخص يعانى من مشكلة مثل كبر فى حجم الأنف أو الفم، فالأفضل أن يتخذ زاوية جانبية للوجه، ويفضل أيضا أن تكون زاوية بعيدة.بالنسبة لمشكلة البطن يمكن الوقوف فى وسط مجموعة من الأشخاص، لأن كل فرد على الجانب سيأخذ من حجم الجسم، خاصة حجم البطن، أو ارتداء ملابس فضفاضة.أما عن ملاحظاتها على النجمات قالت:الممثلة درة تمتلك قدرة كبيرة على الوقوف أمام الكاميرا وتقدر على جذب الأنظار إليها سواء برقة فساتينها أو تسريحاتها أو ضحكتها حتى نظرة عيونها مميزة.من أكثر الوجوه المحببة للكاميرا وتقدر أن تخطف الأنظار إليها بشكل كبير سواء بضحكتها أو وقفتها مفرودة الظهر.مثال سيء للوقوف أمام الكاميرا غير جذابة بالمرة بالعكس، وقفتها تحتاج لتدريب كبير لأنها تمتلك الكثير من العيوب مثل الفم الكبير، والبطن والصدر الصغير، ومع ذلك يمكنها التدرب على إظهار نقاط قوتها وجمالها بشكل أفضل.