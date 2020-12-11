رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:35 م
• زينب غريب
• زينب غريب
سلمى بدر
طباعة
انتهت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢ وعلق الكثير من الجمهور على وقفات النجوم وطريقة تصويرهم على السجادة الحمراء بأنها لم تكن بالشكل المطلوب أو بمعنى آخر يحتاجون للتدريب.

وواجه البعض مشاكل عند تصويرهم من ناحية اختيار الزاوية أو ظهور بعض العيوب في أجسامهم أو في وجوههم، مما يجعلهم الأقل حظا فى التصوير، ويمنعهم ذلك من تسجيل أفضل لحظاتهم.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الاتيكيت منة فتحي، وتعطي بعض النصائح عند التصوير.

• تمارين اكتشاف العيوب:
يفضل أن يقوم الشخص قبل التصوير بعمل اختبار لنفسه ولعيوبه مثل بروز الأسنان أو الأنف الكبيرة في الوجه أو الكرش أو الصدر الكبير أو المؤخرة الكبيرة، من خلال الوقوف أمام المرآة بكل الأوضاع، ثم ملاحظة العيوب التي يمكن أن تزعجه أثناء التصوير، لأن المرآة تلعب نفس دور عدسة الكاميرا.

• الوقوف بزاوية:
إذا كانت المشكلة بالنسبة للبعض زيادة الوزن التى تظهر مضاعفة فى الصور، يمكن للشخص أن يقف بزاوية أثناء التصوير حتى يقلل من عرض جسمه.

• الميل للأمام:
إذا كان حجم منطقة الصدر عند بعض السيدات كبير يمكن الوقوف فى وضع مائل إلى الأمام، مع انقباض الكتفين.

• زاوية جانبية للوجه:
إذا كان الشخص يعانى من مشكلة مثل كبر فى حجم الأنف أو الفم، فالأفضل أن يتخذ زاوية جانبية للوجه، ويفضل أيضا أن تكون زاوية بعيدة.

• الوقوف بالوسط:
بالنسبة لمشكلة البطن يمكن الوقوف فى وسط مجموعة من الأشخاص، لأن كل فرد على الجانب سيأخذ من حجم الجسم، خاصة حجم البطن، أو ارتداء ملابس فضفاضة.

أما عن ملاحظاتها على النجمات قالت:

• درة مثال للموديل:
الممثلة درة تمتلك قدرة كبيرة على الوقوف أمام الكاميرا وتقدر على جذب الأنظار إليها سواء برقة فساتينها أو تسريحاتها أو ضحكتها حتى نظرة عيونها مميزة.

• مني زكي:
من أكثر الوجوه المحببة للكاميرا وتقدر أن تخطف الأنظار إليها بشكل كبير سواء بضحكتها أو وقفتها مفرودة الظهر.

• زينب غريب:
مثال سيء للوقوف أمام الكاميرا غير جذابة بالمرة بالعكس، وقفتها تحتاج لتدريب كبير لأنها تمتلك الكثير من العيوب مثل الفم الكبير، والبطن والصدر الصغير، ومع ذلك يمكنها التدرب على إظهار نقاط قوتها وجمالها بشكل أفضل.
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا
درة مثال للموديل وزينب غريب الأسوأ.. خبيرة إتيكيت تقدم نصائح للوقوف أمام الكاميرا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

طارق يحيى يفجر مفاجأة: أيمن يونس أكدلي أنه لم يتعرض لأي اعتداء

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

«الصحة»: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

فوز وست هام على ليدز يونايتد 2-1 فى الدورى الإنجليزى

كومان يستقر على مدافع برشلونة الجديد للتعاقد معه

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية «عرائس السكر» لــ زيزيت سالم

منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لكتاب «الرأسمالية والفصام»

الليلة.. حفل لفريق «قرار إزالة» بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو