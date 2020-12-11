محافظ الغربية يتابع إزالة اللافتات الانتخابية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الأحياء والوحدات المحلية بالمراكز والمدن في إزالة اللافتات الانتخابية بعد انتهاء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتي استمرت يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري، حيث قام حي أول وثان طنطا بإزالة كافة اللافتات الانتخابية من جميع الشوارع والميادين بنطاق المدينة.وتمت إزالة اللافتات الانتخابية بمدينة السنطة والقرى التابعة لمركز السنطة (شبراقاص، الجميزة، كفر كلا الباب وميت حواى)، واستكملت الوحدات المحلية رفع لافتات الدعاية الخاصة بمرشحي مجلس النواب ٢٠٢٠ بمركزي طنطا وبسيون.