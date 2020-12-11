رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع إزالة اللافتات الانتخابية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:43 م
إزالة اللافتات الانتخابية
إزالة اللافتات الانتخابية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الأحياء والوحدات المحلية بالمراكز والمدن في إزالة اللافتات الانتخابية بعد انتهاء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتي استمرت يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري، حيث قام حي أول وثان طنطا بإزالة كافة اللافتات الانتخابية من جميع الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وتمت إزالة اللافتات الانتخابية بمدينة السنطة والقرى التابعة لمركز السنطة (شبراقاص، الجميزة، كفر كلا الباب وميت حواى)، واستكملت الوحدات المحلية رفع لافتات الدعاية الخاصة بمرشحي مجلس النواب ٢٠٢٠ بمركزي طنطا وبسيون.

موضوعات متعلقة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

مصادر: 3 مجهولين اعتدوا على أيمن يونس.. ورئيس لجنة الكرة لم يقدم بلاغًا

إطلالات النجوم تخطف الأنظار في حفل ختام «القاهرة السينمائي» (صور)

الصور

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد دافئ والعظمى في القاهرة 24

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
المزيد

الثقافة

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»

الإثنين.. منصورة عزالدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو