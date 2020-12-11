المجلس الانتقالي باليمن يعيد نشر قواته حسب اتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن قواته تعيد انتشارها وفق اتفاق الرياض، مشيرا إلى أنه يأمل من كل الأطراف اليمنية التعاطي بإيجابية، حسبما نقلت قناة "العربية".وأضاف المجلس الانتقالي أنه يعمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين، مشيرا إلى أن الاتفاق نص على حكومة كفاءات ومناصفة.فيما أعرب المجلس الانتقالي عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها في اليمن.