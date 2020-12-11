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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح لكشف تفاصيل دورته الـ13

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:58 م
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح المصري
حسين الجندي
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يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة، وذلك في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان متحدثًا عن الجديد في الدورة الـ 13، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح متحدثًا عن كيفية اختيار عروض المهرجان.

والفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان متحدثًا عن تفاصيل تكريم النجم الراحل محمود ياسين والإعلان عن أسماء كل المكرمين بالدورة الجديدة، والناقد جرجس شكري عضو اللجنة العليا متحدثًا عن تفاصيل المحور الفكري (150 سنة مسرح)، والناقد باسم صادق متحدثًا عن اختيار عروض الجامعات والفرق المستقلة والخاصة وعدد آخر من نجوم المسرح المصري ونقاده وأعضاء اللجان المختلفة بالمهرجان للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة الـ13.

تقام الدورة الثالثة عشرة في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، التي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عامًا على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870م.

تضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرًا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

يستهدف المهرجان القومي للمسرح عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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