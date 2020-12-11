رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يبحث مع المقداد الوضع في سوريا.. الخميس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:49 م
لافروف
لافروف
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيناقش الوضع في سوريا مع نظيره السوري، فيصل المقداد، يوم 17 ديسمبر الجاري في موسكو.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 17 ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".

وأشار البيان إلى أن الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، كما "سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في سوريا وآفاق تطورها، بما في ذلك تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

كما سيناقش الوزيران قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، حسب البيان.

موضوعات متعلقة

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

الأرصاد: طقس الغد دافئ والعظمى في القاهرة 24

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

الصور

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد دافئ والعظمى في القاهرة 24

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

إنفلونزا الطيور تضرب مزرعة ثانية للبط فى فرنسا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
المزيد

الثقافة

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»

الإثنين.. منصورة عزالدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

غدا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو