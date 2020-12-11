باريس: النزاع في الصحراء الغربية طال أمده

رحبت باريس الجمعة "باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والمغرب، معتبرةً أن النزاع في الصحراء الغربية الذي كان أحد رهانات تحقيق التطبيع، قد طال أمده ولا بدّ من إيجاد حل "عادل ودائم" له.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "النزاع في الصحراء الغربية طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر"، في وقت اعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع اسرائيل.