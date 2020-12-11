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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ضابط و3 مدنيين في انفجارين منفصلين جنوبي الموصل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:35 م
في انفجارين منفصلين
في انفجارين منفصلين جنوبي الموصل
وكالات
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أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، مساء الجمعة، بإصابة ضابط وثلاثة مدنيين إثر انفجارين منفصلين جنوبي الموصل، 400 كم شمالي بغداد.

وقال النقيب سعيد فرحات، من شرطة محافظة نينوى، إن انفجار عبوة ناسفة، عصر اليوم، استهدفت دورية للجيش العراقي في قرية الذيبانية بناحية النمرود 30 كم جنوبي الموصل أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بجروح.

وأضاف فرحات أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم أيضا على عجلة مدنية قرب قرية دباجة بناحية حمام العليل 20 كم جنوبي الموصل جنوب أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين من أهالي المنطقة بجروح متفاوتة.

يذكر أن مناطق عديدة من محافظة نينوى ما زالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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