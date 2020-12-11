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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تعود لسوق السندات الدولية بعد حصولها على قرض من الاتحاد الأوروبي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:44 م
أوكرانيا
أوكرانيا
وكالات
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عادت أوكرانيا إلى أسواق الدين الدولية، بدخول سوق السندات الدولارية، بعد أيام فقط من تأمين قرض من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا عرضت سندات بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تبلغ 253ر7 بالمئة تستحق في عام.2033

وقال المصدر إن السندات التي تم تحديد سعرها مبدئيا في يوليو في آخر بيع مباشر علنى لسندات أوكرانيا، معروضة الآن بعائد يتراوح بين 2ر6 إلى 25ر6 بالمئة.

كانت أوكرانيا قد حصلت على قرض بقيمة 600 مليون يورو (727 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء دينيس شيمهال اليوم الجمعة إنه يتوقع إعلانا من بعثة صندوق النقد الدولي قريبا بشأن تحقيق تقدم من أجل استئناف برنامج إقراض بقيمة 5 مليارات دولار.

ويعتزم البرلمان الأوكراني اعتماد موازنة عام 2021 الأسبوع المقبل، وهي خطوة مطلوبة من قبل صندوق النقد.

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