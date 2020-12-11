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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة في مطار القاهرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:21 م
الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

وردت مذكرة اشتباه مقدمة من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الدولي مفادها ورود معلومات سرية بمحاولة الراكب ص. ب.ا مصرى الجنسية قادم من باريس على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 800 تهريب كمية من المواد المخدرة.

وبالعرض على فوزى العميرى مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لترقب وصول الراكب وتنفيذ الإخبارية، وعند وصوله تم مطابقة الاسم على جواز السفر وتبين أنه يحمل معه 2 شنطة و2 هاندباج، وبتفتيش حقائبة تبين وجود 460 قرص ترامادول المخدر و36 قرص dafalgan codeine المخدرة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 236 قرص سيلدنافيل Sildenafil (منشط جنسي) مخبأة داخل جيوب ملابسه التى يرتديها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 133 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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