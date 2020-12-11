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109 سنة نجيب.. الحرافيش يتحدثون: «حياته أعظم من أدبه»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:07 م
جريدة الدستور
إيهاب مصطفى
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فى ١١ ديسمبر عام ١٩١١، فى حى الجمالية بالقاهرة، يرفع عبدالعزيز إبراهيم، الموظف الحكومى، يديه إلى السماء داعيًا الله أن ينجى زوجته ومولوده من الموت، وأن يتمكن الطبيب الشهير آنذاك «نجيب باشا محفوظ» من إتمام مهمته الصعبة، وقد كان، فنجا «نجيب محفوظ» من الموت لأول مرة قبل أن يرى النور، ثم حاول الموت مباغتته مرة أخرى، فى ١٤ أكتوبر ١٩٩٤، على يد «كهربائى» انضم لتنظيم متطرف يُدعى «الجماعة الإسلامية»، كان ينفذ فتوى أحد شيوخه الذى أحل دم أديب نوبل، بسبب كتاباته التى اعتبرها الجاهل مسيئة للإسلام.

نجا «الأستاذ» مرتين من الموت، وظل اسمه خالدًا فى ذاكرة المصريين والعالم، لتتحقق نبوءته فى روايته ملحمة «الحرافيش»، ويتمكن الإنسان من قهر الموت والوصول إلى الخلود.

«الدستور» تحتفل بالذكرى الـ١٠٩ لميلاد الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، بتسليط الضوء على شخصيات فى حياته، لتروى قصة «الأستاذ» على ألسنة مَن عاصروه واقتربوا وسمعوا منه.


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