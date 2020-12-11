الاثنين.. تكريم عبدالرحمن أبو زهرة في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربة الأولى في دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكي، تكريم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك في حفل افتتاح المهرجان يوم الاثنين المقبل، وذلك في السابعة مساء والمقام على خشبة مسرح النهار بقصر العيني، وسيقدم حفل الافتتاح النجم إيهاب فهمي.وكان قد صرح المخرج سامح بسيوني مدير المهرجان في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، بأن المهرجان تستمر فعالياته حتى يوم ٢١ ديسمبر الجاري.بينما قالت الفنانة منة بدر تيسير نائب مدير المهرجان، إن لجنة التحكيم مكونة من عضوية كل من: "المخرج السينمائي سامح عبد العزيز، المخرج السينمائي إبراهيم فخر، المخرج السينمائي أحمد خالد أمين، المخرج المسرحي هشام عطوة، المخرج المسرحي شادي سرور، الفنان القدير أحمد صيام، الفنانة القديرة سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس الديكور وائل عبد الله".