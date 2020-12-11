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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:26 م
مصرع سائق
مصرع سائق
حسام فهمي
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انقلب تاكسي في مصرف على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ورأس البر، حيث انحرف سائق السيارة عن مساره بعد أن فقد السيطرة عليها.

وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ السائق ونقله عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، حيث يدعي السائق المتوفي خيري مسعد مسعد جمعة، من قرية البستان التابعة لمركز دمياط.

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