هذيان حزب أردوغان: لا وجود لأوروبا دون تركيا

زعم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، أن أوروبا ليس لها وجود دون تركيا، ولا يمكن أن تحل أي مشكلة أساسية دون أنقرة.جاء ذلك في معرض الرد على القارة العجوز، بعدما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.كما أعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.