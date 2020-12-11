جولة سياحية لوفد الإعلاميين السودانيين بأهرامات الجيزة

زار وفد من الإعلاميين السودانيين، اليوم، أهرامات الجيزة للتعرف على واحدة من عجائب الدنيا السبع وأشهر معالم مصر السياحية.وأشاد الوفد خلال الزيارة بضخامة وعظمة الأهرامات وروعة الحضارة المصرية القديمة الممتدة لسبعة آلاف سنة.واستمع الإعلاميون السودانيون إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة وأبي الهول، وأعربوا عن إعجابهم وانبهارهم بمعالم وآثار التاريخ المصري القديم، وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي تعد حلم تحقق، حسب قولهم، وحرصوا في نهاية الجولة على التقاط الصور التذكارية.تأتى الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين السودانيين تحت شعار «سودان بلا حدود» التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.