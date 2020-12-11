أرمينيا: ممتنون لروسيا لما قدمته من مساعدة في مكافحة كورونا

أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة عن امتنان بلاده لروسيا نظرًا لما قدمته من مساعدة لـ"يريفان" في مكافحة جائحة فيروس "كورونا".وقال باشينيان، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمجلس الاقتصادي الأوراسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "نشعر بالامتنان تجاه روسيا نظرًا لمساعدتها التي لا تقدر بثمن في مكافحة الوباء وكبح التحديات التي واجهناها هذا العام"، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.وسلمت منظمة مراقبة حقوق المستهلك الروسية إلى أرمينيا مختبرًا متنقلًا لتحديد مسببات الأمراض المعدية وإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، كما أطلع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو نظيره الأرميني أرسين توروسيان على عينات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" (سبوتنيك V).