5 عروض للجامعات تشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري

تشارك الجامعات المصرية بـ5 عروض مسرحية في الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء المقبل، فقد اختارت لجنة المشاهدة عرضًا من العروض التي تقدمت إليها وهو عرض "المأوي" لكلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن هناك جهات إنتاجية أخرى رشحت عروض جامعية ستشارك وتنافس على جوائز الدورة الجديدة ليصل عدد العروض المسرحية، التي تمثل الجامعات المصرية لـ5 عروض مسرحية ومنها مثلا عرض ترشيح لوزارة الشباب وثلاثة عروض أخرى من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي.المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2021، وتحمل الدورة الـ13 اسم "دورة الآباء"، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصري، التي تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصري، الذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويري في الثقافة المصرية، كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد، ونجيب الريحاني، وعلى الكسار، ويوسف وهبي، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدي، وروزاليوسف.