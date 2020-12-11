إطلالات النجوم تخطف الأنظار في حفل ختام «القاهرة السينمائي» (صور)

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته 42، والذي أقيم مساء أمس الخميس، العديد من الكواليس والمواقف المثيرة لنجوم الفن والمشاهير من مختلف دول العالم، وذلك بدار الأوبرا المصرية.بداية من دعم عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير لحفل الختام بإطلالات جذابة خطفت الأنظار للفنانات: ليلى علوى، يسرا، نيللى كريم، دينا فؤاد، درة، لبلبة، غادة عادل، إلهام شاهين، يسرا اللوزي، جومانا مراد، الإعلامية أسماء رؤوف ممثلة السياحية والآثار، بالإضافة إلى المنتجة سارة الطباخ، وحضور الفنان أحمد الفيشاوي الذي قام بتقبيل زوجته بناء على طلب مراسلي الصحف والقنوات الفضائية، والذي تصادف مرور الفنان خالد كمال بجوارهما خلال قبلتهما حيث علق قائلا: "أنا آسف.. واضح إني جيت في وقت غير مناسب" وسط حالة من الدعابة.كما تواجد محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، والمخرجة ساندرا نشأت، سمية الخشاب، رانيا يوسف التي تمايلت خلال مرورها على السجادة الحمراء بشكل استعراضي أمام الكاميرات وعلقت قائلة: "شكلكم يفرح"، فيما حرص الفنان أحمد حاتم على الإعلان عن فيلمه الجديد "عاشق" مع المنتج أحمد السبكي من خلال ظهور اسم الفيلم على قميص البدلة، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.وحضرت الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية سهير جودة والمهندسة رباب عبدالعاطي، والشقيقتان ملك وليلي أحمد زاهر، وغيرهم من الضيوف العرب والأجانب، فيما وجّه محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال حفل ختام الدورة الـ42 للمهرجان، الشكر لوزارات الثقافة والصحة والسياحة والآثار والداخلية ودار الأوبرا، واللجنة الاستشارية العليا لدعمها الكبير للمهرجان.واختتم المهرجان بتوزيع جوائز الدورة 42، حيث فازت الفنانة إلهام شاهين بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا بجائزة أحسن ممثلة، كما تم تكريم الكاتب المصرى الكبير وحيد حامد والمخرج البريطانى كريستوفر هامبتون بجائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر، فضلا عن تكريم الفنانة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.