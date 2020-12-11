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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:35 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، وينشر "الدستور" لقرائه رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، الذي يتيح لهم ملء استمارة امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعلم الفني، عن ملء استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي؛ ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات التجريبية، ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن يكون لدى الطالب أو الطالبة بريد إلكتروني مدرسي خاص بكل طالب، كما أنه لا بد أن يتوجه الطالب للمدرسة في حال وجود خطأ في البيانات في الاستمارة لتصحيحه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن رابط تسجيل استمارة التقديم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي لأداء الامتحانات التجريبية، التى تبدأ يوم 15/12/2020 بغرض تدريب الطلاب على أداء الامتحان الإلكتروني من خلال التابلت.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

دخول بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا thanwya.emis.gov.eg.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى رابط الثانوية العامة والتمتع بالخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم على الموقع.

كيفية ملء استمارة امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي

ولكي يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات أولى ثانوي، لا بد من اتباع الخطوات التالية:
دخول بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا thanwya.emis.gov.eg.

ملء الاستمارة الورقية.

تسجيل الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب.

كتابة البيانات التي تتضمن الاسم رقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.

ثم طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.

بعد ذلك يجب الاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع الطالب دخول الامتحانات التجريبية التالية.

موعد وتفاصيل الامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم يوم 23 يناير 2021 ليكون موعدًا لامتحان نصف العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي، ويبدأ الامتحان 15 ديسمبر الجاري، ويعتبر اختبارا تجريبيا بدون درجات.
كما يهدف لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة في التقييم الجديد، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.

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