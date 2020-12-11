وفاة 3 من مصابي كورونا خلال تلقيهم العلاج بالحجر الصحي بأسوان

توفي 3 مصابين بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم الجمعة، ممن يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي».وتوصلت "الدستور" لبيانات المرضى المتوفين وهم: "أ.ب.ح"، يبلغ من العمر 71 عامًا، "ع.م.أ" يبلغ من العمر 87 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى "ع.أ.ن" يبلغ من العمر 64 عامًا"، وذلك عقب ظهور نتيجة التحاليل أنها سلبي بعدها مباشرة لفظ أنفاسه الأخيرة، وجميعهم من محافظة أسوان.الجدير بالذكر أنه تم تخصيص مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، وتلقى العلاج اللازم لهم تحت إشراف الطاقم الطبي.