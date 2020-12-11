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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ مطروح: إنشاء سوق حضارية لاستيعاب كافة أصحاب الأكشاك بمنطقة الكيلو 7

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:57 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير ميدان مدخل شارع الإذاعة بمنطقة الكيلو 4 وعمل نافورة جمالية ومشايات.

وأوضح محافظ مطروح، أنه من المقترح توسعة الحارة البطيئة وعمل مدخل للميدان بداية من الطريق الدولى الساحلى، موجها بالتنسيق بين مديرية الطرق وإدارة مرور مطروح فى تيسير الحركة المرورية بالمحاور الجديدة وسرعة إزالة كافة مخلفات أعمال حفر شبكة الصرف الصحى.

ووجه محافظ مطروح بتوسعة الشوارع بين العمارات وأعمال صيانة الكهرباء ونقل الأعمدة بما يتناسب مع الشكل الجمالي للميدان والتنسيق بين مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال تغطية غرفة محابس شبكة مياه المنطقة.

وأكد محافظ مطروح خلال جولته التفقدية في منطقة الكيلو 7 على إعادة توجيه حملة نظافة كاملة للمنطقة والتنسيق مع شرطة المرافق وإزالة كافة إشغالات الشوارع والأكشاك مع إنذار أصحابها وعرض رسوم وتصميمات لاستغلال المنطقة بجانب سور مركز الشباب وبجوار أرض بنك التنمية الزراعى لاستغلالها.

وأشار إلى عرض مقترح لإنشاء سوق حضارية لاستيعاب كافة أصحاب الأكشاك بمنطقة الكيلو 7 موجها بازالة المخلفات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق والتنسيق لأعمال التشجير، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الغاز للبدء فى أعمال توصيل الغاز بالمنطقة السكنية قبل بدء أعمال إعادة الشيء لأصله ورصف الشوارع بالمنطقة.

وشدد محافظ مطروح على مراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحى وتغطيتها مع مقترح وضع الشبكة الحديدية أسفل الأغطية والإسراع فى التجهيز لأعمال رصف مدخل شارع الإمام مالك وطريق عمارات الأرامل أمام نقطة الحماية المدنية بالكيلو 7 وازالة كافة المخلفات على جانب الطريق والجزيرة الوسطى هناك بعد إنهاء أعمال توصيل الخط الرقمي وخط الطرد بالصرف الصحى.

كما وجه محافظ مطروح خلال الجولة بسرعة أعمال الرفع المساحي لقطعة أرض بجانب عمارات الكيلو 4 الجديدة والمخصصة لأحد المشروعات الاستثمارية لتحديد المساحة الفعلية للمشروع، وبحث سبل استغلال المحافظة الأمثل للمساحة المتبقية.

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