روسيا: نؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، فإن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قال للصحفيين: "نحن نؤيد بالطبع إقامة اتصالات بين المغرب وإسرائيل.. لطالما كانت للمغرب جالية يهودية كبيرة، فضلا عن اتصالات وعلاقات تاريخية".واتفق المغرب وإسرائيل، أمس الخميس، على تطبيع العلاقات في صفقة تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة، ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب هذا العام، بعد الإمارات والبحرين والسودان.