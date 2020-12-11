الإثنين.. منصورة عز الدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

تناقش الكاتبة الصجفية والروائية منصورة عز الدين أحدث أعمالها رواية "بساتين البصرة" الصادرة عن دار الشروق، ويدير النقاش الكاتب الصجفي محمد شعير، وذلك بمكتبة مصر الجديدة العامة، الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق 14 ديسمبر 2020جاءت رواية" بساتين البصرة " للكاتبة الصحفية والروائية منصورة عز الدين "انطلاقًا من حلم وَرَد عابرًا في كتاب «تفسير الأحلام الكبير» المنسوب للإمام محمد بن سيرين، لتُشيِّد الكاتبة عالمًا آسرًا يدمج الماضي بالحاضر وتتلاشى فيه الحدود بين الذات والآخر.وتعد رواية "بساتين البصرة" رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك، يبحث خلالها البطل هشام خطَّاب عن الشيء في سواہ، ويقتفي أثرَ ذاته خارجها، علّه يقبض على لمحةٍ منها في كل ما عداها، فيما تقتنص الكاتبة من كلمات وحيوات الآخرين منمنمات تشكِّل عبرها ملامح حياته.في «بساتين البصرة»، يَشِفّ الزمان وتضيق المسافات بين أبطال عالقين في لعبة مرايا تتصادى مع مقولة الرواية: «الزمن نهرٌ سَيَّال والمكان وَهْم. مكاننا الحقيقي موطن أرواحنا».جدير بالاشارة آن منصورة عز الدين؛ كاتبة وروائية مصرية، صدر لها أربع روايات وثلاث مجموعات قصصية. وصلت روايتها «وراء الفردوس» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010، كما فازت روايتها «جبل الزمرد» بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014. نالت مجموعتها القصصية «نحو الجنون» جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014، ووصلت مجموعتها القصصية «مأوى الغياب» إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018، والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد؛ فرع الآداب لعام 2020. تُرجمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات.