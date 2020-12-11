المقاتلات السعودية ترافق قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين طراز «بي- 52»

رافقت مقاتلات القوات الجوية السعودية، الليلة الماضية، قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين، من نوع (بي- 52)، أثناء عبورهما أجواء المملكة، حيث تتميز تلك القاذفات بإمكانية إطلاقها حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الجمعة، أن "المملكة العربية السعودية تعمل وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم"، مشيرة إلى أن منسوبي القوات الجوية السعودية يعملون مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.