«بلومبرج»: تركيا تسجل عجزا في الحساب الجاري للشهر الـ11 على التوالي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تركيا سجلت عجزا في حسابها الجاري في شهر أكتوبر الماضي وهو العجز الـ ١١ على التوالي.وتابعت أن الحساب الجاري لتركيا سجل عجزا للشهر الـ11 على التوالي وسط تدهور الميزان التجاري، حيث بلغت الفجوة في الحساب الجاري لتركيا- وهو أوسع مقياس لتجارة البلاد في السلع والخدمات- 273 مليون دولار في أكتوبر الماضي.وتقلص العجز من 2.56 مليار دولار في سبتمبر، وبلغ العجز المتجدد لمدة 12 شهرا 33.8 مليار دولار من 30.8 مليار دولار في الشهر السابق.وارتفعت الاحتياطيات الرسمية بمقدار 4.2 مليار دولار، وبلغ إجمالي مبيعات السندات الحكومية الحكومية 2.5 مليار دولار خلال الشهر بينما باعت الشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك ما مجموعه 700 مليون دولار من الديون في الخارج.وأظهر صافي الأخطاء والسهو أو حركات رأس المال مجهولة المصدر، تدفقات شهرية إلى الداخل بلغت 1.6 مليار دولار، ما رفع التدفق الخارج في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 5.8 مليار دولار.وأظهرت بيانات الشهر الماضي اتساع الفجوة التجارية في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي حيث استمر المستهلكون في اكتناز الذهب لحمايتهم من التضخم، وانخفض عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 59.4٪ في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.