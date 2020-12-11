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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آسيا تايمز»: الأزمة الخليجية لن يتم إصلاحها بسهولة رغم مؤشرات الانفراجة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:46 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
نيفين أشرف
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أعلنت صحيفة "آسيا تايمز" أنه على الرغم من مؤشرات الانفراجة الحالية في أزمة الخليج المستمرة لأكثر من 3 سنوات، إلا أن هذا الانقسام الإقليمي لن يتم إصلاحه بسهولة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي قال خلالها إن تسوية الخلاف مع قطر "في متناول اليد"، وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك "تحركات نأمل أن تضع حدًا لهذه الأزمة".

فيما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أملها في التوصل إلى "حل شامل"، في حين أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بمساعي السعودية لإصلاح الانقسام.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب زيارة أجراها جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى كل من الرياض والدوحة منذ أيام.

وذكرت "آسيا تايمز" إنه على الرغم من كل التفاؤل الحذر، فإن الخلاف بين قطر ودول الرباعي، أعمق بكثير من أن يتم حله خلال أيام قليلة من النشاط الدبلوماسي.

وتعليقًا على ذلك، قال جوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لـ"آسيا تايمز": "لم يتم حل المشكلات التي كانت تفصل بين الجانبين في ذلك الوقت بأي شكل من الأشكال.. إنها أعمق من أن يتم إصلاحها بهذه السهولة".

وأضاف التقرير، أن قطر لم تنفذ مطالب دول الرباعي، وبدلًا من ذلك طورت الدوحة روابطها مع الدول نفسها التي كان الرباعي العربي يحاول نبذها مثل تركيا وإيران.

وكان لذلك تأثيره في جميع أنحاء المنطقة، من ليبيا إلى القرن الأفريقي، مرورًا بسوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت نفسه، أدى الانقسام أيضًا إلى تعميق التوترات القائمة بين قطر وجيرانها الأقوياء: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

بدوره، قال "روري فايف"، من شركة " MENA Advisors" للاستشارات الإقليمية إن الصفقة في الوقت الحالي ممكنة، ولكنها غير مرجحة.

وأوضح التقرير، أن هناك أسبابا تدفع الطرفين إلى محاولة المصالحة خاصة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة في يناير المقبل برئاسة الديمقراطي جو بايدن.

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