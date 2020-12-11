ليبيا تسجل 5 وفيات و697 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5 حالات وفاة و697 إصابة بفيروس كورونا.وأوضح المركز في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي الوفيات بكورونا بلغ 1278، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 89880 إصابة.وأضاف المركز أن من بين الإصابات 28763 حالتهم نشطة، لافتا إلى أن 59839 قد تعافوا من الإصابة.