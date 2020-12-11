روسيا: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على «الصحراء» انتهاك للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك للقانون الدولي.جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وقال بوجدانوف "هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، يوم أمس الخميس: "إن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، مع موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ستيفان دوجاريك: "إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".