بالصور.. خطوات تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook

العامة





خطوات تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook

ويمكن للطلاب تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook من خلال تطبيق الخطوات التالية:



１- الضغط على أيقونة تابلت الثانوية outlook

２- كتابه الايميل الموحد لكل طالب

３- اختيار offies 365

４- كتابه الايميل الموحد وكلمه السر الخاصة بالأميل الموحد

５- متابعه الاتصال

６- ظهور الحساب

７- الضغط على علامه office فى أعلى أقصى اليسار

８- يظهر الاميل الموحد للطالب أسفل علامه الاوفيس وبجانبه جرس

９- الضغط على الجرس يظهر اسم صاحب الحساب والإيميل الجديد الموحد.د





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