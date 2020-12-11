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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بالصور.. خطوات تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:24 م
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأرسال اسم المستخدم وكلمة السر لطلاب الصف الأول ثانوي للعام الدراسي 20202021، غدا السبت، استعدادآ للامتحان الإلكترونى لتدريبي لطلاب الصف الأول الثانوى المقرر عقده يوم 15 ديسمبر الجاري.

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيه مهم؛ بشأن أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook لجميع الصفوف الثانوية العامة.

خطوات تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook  


ويمكن للطلاب تفعيل أيقونة تابلت الثانوية العامة outlook من خلال تطبيق الخطوات التالية:

１- الضغط على أيقونة تابلت الثانوية outlook  
２- كتابه الايميل الموحد لكل طالب
３- اختيار offies 365
４- كتابه الايميل الموحد وكلمه السر الخاصة بالأميل الموحد
５- متابعه الاتصال
６- ظهور الحساب
７- الضغط على علامه office فى أعلى أقصى اليسار
８- يظهر الاميل الموحد للطالب أسفل علامه الاوفيس وبجانبه جرس
９- الضغط على الجرس يظهر اسم صاحب الحساب والإيميل الجديد الموحد.د

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