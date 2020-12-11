«أوقاف أسوان»: افتتاح المساجد للتوسعة والإعمار

أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المساجد التى تم افتتاحها بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بهدف التوسع فى إعمار وبناء دور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم، فقد تم افتتاح مسجد السلام بإدفو، مسجد النور بمركز كوم أمبو.وأشار إلى أن المديرية تكثف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد، مع ضرورة الإستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية، لأنها تسهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.