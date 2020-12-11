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محطة تل أبيب

رئيس الوكالة اليهودية يهنئ «الجالية في المغرب»: الله يباركنا بالسلام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:22 م
يتسحاق هرتسوج
يتسحاق هرتسوج
سارة الشلقاني
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أعرب يتسحاق هرتسوج رئيس الوكالة اليهودية، اليوم الجمعة، عن ترحيبه باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية.

وأجرى هرتسوج اتصالا بسيرج باردوغو رئيس الجالية اليهودية في المغرب، لتهنئته باتفاق تطبيع العلاقات والتعاون الدبلوماسي الكامل بين المغرب والرباط، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال هرتسوج، خلال الاتصال:"تأثرنا بالتطور التاريخي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحكومة المغربية، أمس، فليمنح الله الشجاعة لشعبه، ويبارك الله في شعبه بالسلام".

وتوصلت المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، برعاية الولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، ذلك الإتفاق رسميًا.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط".

وتابع، في تغريدة أخرى: «لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار».

من جانبه، أكد نتنياهو أن السلام مع المغرب سيكون أكثر دفئًا لأنها مهتمة بتطبيع العلاقات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة وغيرها، كما أنها تمتلك موقف قوي وعلاقات وثيقة مع الجالية اليهودية لديها.

وتابع: «مئات الآلاف من الجالية اليهودية في المغرب هاجروا إلى إسرائيل، ويمثلون جسرًا دافئا في العلاقات مع الشعب المغربي، وهذا هو الأساس القوي لوجود سلام مع الرابط، وهي الاتفاقية الأكثر دفئًا بين الاتفاقيات الأربعة الأخيرة".

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