«الصحة العالمية»: مراجعة الأعراض الجانبية للقاح كورونا متروكة للوكالات الوطنية

ردا على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضى فى فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح «فايزر-بيونتيك»، «يجب

ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم، ضعوا في اعتباركم أن هناك عددًا من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في نفس الوقت".



وأضافت: "قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبًا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحًا مناسبًا آخر".



وقالت الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ مرضى بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغى عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارًا جانبية.



وأيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواح

أكثر من 285 ألف شخص فيها.



وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة.



وأضافت أن المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن "الشىء الأساسى الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة". وأضافت: "قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبًا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحًا مناسبًا آخر".وقالت الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ مرضى بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغى عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارًا جانبية.وأيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواحأكثر من 285 ألف شخص فيها.وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة.وأضافت أن المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن "الشىء الأساسى الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة".

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية بجنيف،