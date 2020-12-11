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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: مراجعة الأعراض الجانبية للقاح كورونا متروكة للوكالات الوطنية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:12 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مراجعة أى أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية بجنيف، ردا على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضى فى فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح «فايزر-بيونتيك»، «يجب ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم، ضعوا في اعتباركم أن هناك عددًا من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في نفس الوقت".

وأضافت: "قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبًا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحًا مناسبًا آخر".

وقالت الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ مرضى بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغى عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارًا جانبية.

وأيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواح
أكثر من 285 ألف شخص فيها.

وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة.

وأضافت أن المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن "الشىء الأساسى الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة".

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