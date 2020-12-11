السويد تسجل 7370 إصابة جديدة بكورونا و160 حالة وفاة

أظهرت بيانات الهيئة المسئولة عن الصحة في السويد التي وضعتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة الجائحة في دائرة الضوء عالميا أنها سجلت 7370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة.كانت السويد قد سجلت، أمس الخميس، عدد حالات إصابة أعلى بلغ 7935 حالة، وسجلت البلاد 160 حالة وفاة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7514.ومعدل الوفاة بالفيروس في السويد بالنسبة لعدد السكان عدة أمثال نظيره في الدول المجاورة، لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية كبيرة اتخذت إجراءات عزل عام.