وفاة طبيبة شابة إثر إصابتها بـ«كورونا» في الأقصر

نعت نقابة أطباء الأقصر، اليوم الجمعة، الطبيبة الشابة شيماء أحمد محمد التي وافتها المنية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفاضت روحها أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العديسات التخصصي جنوبي المحافظة.الطبيبة الراحلة البالغة من العمر 26 عامًا كانت تعمل طبيبة امتياز بمستشفى أسيوط الجامعي، وتتلقي العلاج منذ نحو أسبوع بمستشفى العديسات التخصصي جنوبي محافظة الأقصر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.