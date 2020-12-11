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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الأمريكي: ترخيص لقاح «فايزر» للوقاية من «كورونا» في غضون أيام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:43 م
أليكس عازار
أليكس عازار
عبير سليم
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قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الجمعة، إن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، من شركة «فايزر»، ستصدر في غضون أيام.


وأضاف «عازار»، متحدثا في برنامج "Good Morning America" على قناة «ABC News»، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أبلغت شركة الأدوية بأنها تعتزم المضي قدما نحو الترخيص للقاح.

وتابع وزير الصحة الأمريكي، بحسب ما نقلت وكالة «روتيرز»، أن الحكومة الفيدرالية ستعمل أيضًا مع الشركة لشحن اللقاح.


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