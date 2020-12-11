محافظ الأقصر يتفقد تشطيبات معدية الأهالى

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الجمعة، أعمال التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي الجديد بالبر الشرقي أمام مستشفى الأقصر العام، تمهيدا لافتتاحه لخدمة الأهالي وضيوف المدينة من السائحين بما يليق بالشكل الحضاري لمدينة الأقصر.ويأتي المشروع في إطار أعمال تطوير مدينة الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي، وفي إطار السعي لتخفيف العبء عن المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.كما تفقد محافظ الأقصر، موقع إنشاء حديقة الطفل بمدينة الأقصر بجوار ميدان الملك عبدالله بهدف خلق متنفس جديد للأهالي ومناطق ترفيهية للأطفال داخل المدينة، حيث أوضح المهندس المسئول عن تنفيذ الحديقة المهندس أحمد حامد مختار، أن الحديقة ستقام على مسطح أخضر بمساحة 5000 متر2، وستحتوي على العديد من الألعاب للأطفال ومسرح مكشوف، كما سيتم توفير فرص لشباب الخريجين من خلال عربات حضارية لتقديم المأكولات والمشروبات بالحديقة، كما سيتم تخصيص مناطق خدمة بجوار المسطح تضم "بارك" للسيارات وشارع فرعي مجهز.كما قام محافظ الأقصر، بزيارة مفاجئة لمستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والتزام الأطقم الطبية، حيث تفقد المحافظ عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى للتأكد من انتظام سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، واستمع لآراء وشكاوى عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة بالمستشفى، ورصد محافظ الأقصر عدد من السلبيات داخل المستشفى، موجها بسرعة تلافي كل السلبيات وأوجه القصور التي تم رصدها خلال الجولة.رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من السكرتير المساعد للمحافظة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.