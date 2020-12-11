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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيسة مركز «ديرمواس» تتفقد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:25 م
المهندسة نبيلة علي
المهندسة نبيلة علي
المنيا ـ على حسين
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قامت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وللتأكد من توافر الأدوية والأمصال وتواجد الكوادر الطبية والطبية المساعدة وحالة النظافة.

شملت جولة رئيس المركز مستشفى ديرمواس المركزي والمركز الطبي ومستشفى الحميات وعدد من الوحدات الصحية بالقري للوقوف على الانضباط في العمل لكافة الكوادر الطبية ومساعديهم والاطمئنان على حالة عدد من المرضى واستمع إلى مطالبهم ومدى وجود أي تقصير من عدمه من قبل الأطباء وهيئة التمريض، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال ووحدات التنفس الصناعي والتخلص الآمن من النفايات واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة الأقسام.

شددت رئيس المركز خلال جولتها على أهمية معاملة المرضى معاملة لائقة وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم مؤكدة أنها تولي القطاع الطبي أهمية خاصة نظرا لأهميته، حيث يمثل حائط الصد الأول لمجابهة العديد من الفيروسات وأهمها فيروس كورونا.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن العمل يسير بخطى سريعة لإتمام تجهيز مستشفى ديرمواس العام وإعداد وتجهيز العنصر البشري القادر علي تشغيل هذا الصرح الطبي الكبير الذي تخطت تكلفته ٢٠٠ مليون جنيه والذي صدر مؤخرا قرار بضمه إلى مجموعة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة هذا القرار يعد طفرة طبية للخدمة الصحية التي ستقدم لأهالي دير مواس.

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