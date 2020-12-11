سفيرة العراق بإيطاليا تدعو لمساعدة بلادها في إعادة الإعمار

دعت سفيرة العراق لدى إيطاليا، صفية طالب السهيل، إلى مساعدة بلادها في إعادة إعمار ودعم برامج إعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم.وطالبت السهيل، في بيان للسفارة، أوردته قناة "السومرية نيوز"، بمناسبة يوم النصر على داعش واختتام معرض الصور الفوتوغرافية بمشاركة عدد من سفراء الدول الأوروبية، بمساندة العراق على كافة الأصعدة، ودعمه ومساندته في خططه لإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم برامجه لإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم.وأوضحت أن العراق يحتاج أيضا إلى كافة أشكال المساندة والدعم في إعمار وترميم ما تم تدميره من معالم ومواقع أثرية لإرثه الحضاري والثقافي الذي يعد ملكا للبشرية والإنسانية جمعاء.