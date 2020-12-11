حملة 100% صحي لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان حملة healthy %100 "صحي"، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى دعوة الناس للاهتمام بالطعام الصحي بدلا من الجاهز الذى يسبب كثيرًا من الأضرار.وأوضح الطلاب، فى بيان، أن الطعام الصحي لا يقتصر على الخضروات، والفواكه فقط، بل أيضًا تبديل العادات السيئة بعادات صحية.وأشارالطلاب القائمون على الحملة إلى أن الهدف أيضًا توعية الأفراد بطرق تقوية المناعة في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد، فالحملة تستهدف جميع الفئات العمرية بالمجتمع حتى الأطفال.وجاء شعار الحملة «أنت أصل الحكاية»؛ ليصف مدى حرصها على الفرد، لأن صحته هي أساس حياته وتتوقف على قراراته، فهو أصل الحكاية من البداية وحتى النهاية.